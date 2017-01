Asus dorazil na CES 2017 s prémiově vybaveným konvertibilním Chromebookem

Konektivitu zajišťuje dále 3,5mm audio jack, dvojice portů USB 3.1 typu C, Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 4.2. Dostatečnou výdrž by měla zajistit 39Wh baterie. Vše je uloženo do decentně vyhlížejícího tenkého kovového těla. Cenu tohoto modelu zatím Asus neodtajnil.

