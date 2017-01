Microsoft nabídne tento měsíc nový ovladač Xbox One v červeném hávu

Microsoft hodlá ještě tento měsíc přidat do své nabídky novou verzi ovladače pro svoji herní konzoli Xbox One, jejíž hlavní zajímavostí je její ...

Microsoft začne tento model prodávat už 10. ledna prostřednictvím svého Microsoft Store a další obchody by měly následovat. Cena by měla být stanovena na zhruba 65 dolarů (1 700 Kč bez DPH).

Microsoft hodlá ještě tento měsíc přidat do své nabídky novou verzi ovladače pro svoji herní konzoli Xbox One, jejíž hlavní zajímavostí je její barva.

