Huawei dosáhl hranice 10 milionů prodaných smartphonů P9 a P9 Plus

Smartphony získaly také řadu ocenění, například Best European Consumer Smartphone 2016-2017 od EISA nebo Best Personal Computing Device na CES Asia.

Už během prvních šesti týdnů od uvedení na trh se prodalo 2,6 milionu kusů modelů P9 a P9 Plus. V prosinci, po osmi měsících, co se telefony objevily v prodeji, pak čínská společnost dokázala prolomit milník deset milionů prodaných kusů.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.