ThinkPad X1 Carbon: procesory Kaby Lake a Thunderbolt 3

Za zmínku dále stojí 14palcový IPS displej (vsazený do těla typického pro 13“ model) s Full HD nebo QHD rozlišením, konektory Thunderbolt 3/USB-C, dva porty USB 3.0, HDMI, gigabitový ethernet, slot na paměťové karty a čtečka otisků prstů s podporou funkce Windows Hello.

Na zahraničních serverech se objevily informace o chystané nové generaci firemního notebooku ThinkPad X1 Carbon. Tu by měl výrobce Lenovo představit během veletrhu CES, který se koná v Las Vegas od 5. do 8. ledna.

