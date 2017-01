 Inovativní Intel Core i3-7350K nebude mezi první vlnou desktopových Kaby Lake

Za tyto peníze dostaneme základní takt 4 GHz (TurboBoost 4,2 GHz) a očekávaný potenciál pro přetaktování až 5 GHz dosažitelných při chlazení vzduchem. Ale vraťme se k samotnému datu vydání. To by se mělo oproti některým high-endovým modelům opozdit až o několik týdnů. Core i3-7350K tedy nejspíše vyjde až společně s entry-level procesory Celeron a Pentium.

Tento model bude jedním z nejinovativnějších z nové řady, na což si ale budeme muset počkat o něco déle. Zajímavý je především tím, že má otevřený násobič a mohl by tak zaujmout nadšence z řad taktovačů, kteří mají hlouběji do kapsy. Potěší totiž cenovkou, která by se prý měla pohybovat někde okolo 175 dolarů (4 500 Kč bez DPH).

