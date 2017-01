O2 spojilo na Silvestra téměř 15 milionů hovorů

Přesně o půlnoci zaznamenala nejvyšší sledovanost i O2 TV. Nejsledovanějšími pořady na Silvestra přitom byly Do roka a do dne (ČT 1), Tvoje tvář má známý hlas – to nejlepší (Nova) a Český mejdan s Impulsem (Prima).

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.