Speedlink nabízí špičkovou herní myš Omnivi s 10 tlačítky a 12000 DPI snímačem

Microsoft hodlá ještě tento měsíc přidat do své nabídky novou verzi ovladače pro svoji herní konzoli Xbox One, jejíž hlavní zajímavostí je její ...

Omnivi má hmotnost 145 gramů a pro její připojení slouží opletený USB kabel. Cena na americkém trhu by se měla pohybovat okolo 70 dolarů. U nás by to tak mělo znamenat cenu zhruba 1 800 Kč bez DPH.

K dispozici je sedm barev podsvícení. Vybrat si lze z červené, žluté, zelené, azurové, modré, fialové a bílé. Volit můžeme také z několika přednastavených režimů rozlišení integrovaného optického snímače. Konkrétně můžeme zvolit jeden ze sedmi režimů od 800 až po 12000 DPI. Omnivi má také integrovanou paměť, do níž lze ukládat nastavení nasvícení a režimy rozlišení. Makra a profily se do vnitřní paměti ale neukládají.

