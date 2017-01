Pirátský žebříček: nejstahovanější seriály roku 2016

Podle serveru TorrentFreak si první místo a trůn nejvíce stahovaného seriálu uplynulého roku přes protokol BitTorrent udrželo kultovní fantasy Game of Thrones. Na druhém místě najdeme The Walking Dead neboli Živí mrtví a jako třetí skončil sci-fi western Westworld, který pojednává o futuristickém zábavním parku obydleném robotickými bytostmi.

Game of Thrones, Walking Dead a WestWorld patří mezi nejpopulárnější seriály za uplynulý rok. Alespoň mezi internetovými piráty, podle statistik totiž patří k nejvíce nelegálně stahovaným sériím ze sítě BitTorrent v roce 2016. Šéf stanice HBO, které Game of Thrones vysílá, již dříve uvedl, že společnosti pirátství nijak neškodí.

