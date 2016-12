ZTE Blade V8 bude mít duální fotoaparát

Veletrh CES pomalu klepe na dveře. Jeho dějištěm bude i tentokrát americké Las Vegas, kde své novinky v období od 5. do 8 ledna bude vystavovat každý, kdo v technologickém sektoru něco znamená. Čínské ZTE do města hazardu přiveze hned několik novinek. Chybět mezi nimi nebude ani slušně vybavený smartphone Blade V8.

