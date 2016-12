HTC Ocean Note má mít nejlepší fotoaparát

Plánovaná tisková konference HTC se uskuteční 12. ledna a tchajwanská firma by na ní měla představit celou řadu novinek. Jednou z nich bude zřejmě i chytrý telefon Ocean Note, který má mít vůbec nejlepší fotoaparát na trhu. Uvedl to server Phone Arena.

