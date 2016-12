Huawei už prodal 10 milionů kusů své jedničky P9

Huawei je v současnosti třetím největším výrobcem smartphonů na světě. Šéf společnosti Huawei Richard Yu však před měsícem oznámil, že chce, aby se jeho společnost na poli chytrých telefonů do dvou let stala druhým největším světovým výrobcem. Předehnat tak chce současnou dvojku Apple.

Huawei P9 (Plus) je povedený a cenově dostupný smartphone. Nyní čínský výrobce zveřejnil, že se ho od začátku prodeje v dubnu (tedy za zhruba osm měsíců) prodalo už přes deset milionů kusů. To je impazantní číslo.

