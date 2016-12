Super Mario Run si brzy zahrajete i na Androidu

Úspěšná mobilní hra Super Mario Run už je na Google Play dostupná k předběžné registraci. Pokud této možnosti využijete, budete upozorněni na její vydání mezi prvními, nehledě na to, že také budete mít možnost si ji do svých telefonů okamžitě nainstalovat.

