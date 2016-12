 První Chromebooky s procesory od AMD mají přijít v polovině příštího roku

Platforma Google Chrome OS by se měla dočkat řady inovací a to zejména v oblasti výbavy notebooků s tímto OS. Zanedlouho by totiž měly dorazit první ...

Oficiálně nebylo sice zatím nic potvrzeno, nicméně zmínka o produktech AMD byla nalezena v poznámkách v kódu k budoucí verzi systému. Na první modely Chromebook vybavené hardwarem do AMD si nicméně ještě chvíli počkáme. Konkrétně by se měly objevit nejdříve na konci srpna příštího roku, což plyne z poznámek k připravované verzi Chrome OS s kódovým označením Jadeite.

Platforma Google Chrome OS by se měla dočkat řady inovací a to zejména v oblasti výbavy notebooků s tímto OS. Zanedlouho by totiž měly dorazit první Chromebooky vybavené čipsetem Snadpragon od Qualcommu a hovoří se také o podpoře procesorů od AMD.

