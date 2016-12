 Gigabyte Brix Gaming GT: nové miniaturní PC s Core i7 a GTX 1080

Mezi další výbavou stojí za zmínku audio kodek Realtek ALC1150 doplněný o zesilovač Ti Burr Brown OPA2134 AMP. Pro připojení k síti a potažmo internetu může posloužit Wi-Fi čip Intel 3165NGW daul-band 802.11ac zajišťující také připojení Bluetooth 4.0. Připojit se můžeme také kabelem pomocí síťovky Killer E2400. Další fyzická konektivita zahrnuje dva porty USB 3.1 (jeden typu C), čtyři USB 3.0 (jeden typu C), nebo třeba šestikanálové audio.

Skříň, do níž jsou komponenty poskládané, má netradiční vzhled, o němž si nejlépe uděláte obrázek z fotografií, a rozměry 276 × 384 × 128 mm. Sám výrobce zmiňuje, že by se mělo jednat o ideální mini-PC pro provoz VR headsetů ve vašem obývacím pokoji a to nejen díky vzhledu, ale i výkonným komponentám. Součástí kompaktní skříně jsou samozřejmě ventilátory, které tlačí ze skříně ohřátý vzduch od komponent a 400wattový zdroj vlastní konstrukce od Gigabyte.

