Špičkový Samsung Galaxy S8 se odhaluje

Není to tak dlouho, co se spekulovalo, že chystaný supersmartphone Galaxy S8 dostane 6 GB RAM. Podle nejnovějších informací ale „esosmička“ možná nabídne ještě o 2 GB více. Samsung ostatně 8GB paměti typu LPDDR4 vyrobené 10nm technologií představil v říjnu letošního roku. Jen pro připomenutí: současné modely S7 (edge) mají 4 GB RAM.

