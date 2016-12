Provoz u T-Mobile na Štědrý den: pokles volání i SMS

Štědrodenní provoz v síti T-Mobile ve srovnání s předchozím rokem opět poklesl. Provoz se zřetelně přesunul od „klasických“ hovorů a textových zpráv do oblasti dat. Celkový počet uskutečněných hovorů se pohyboval na úrovni běžné soboty, a meziročně klesl o 5 % na přibližně 17 milionu. Vyplývá to z tiskové zprávy operátora.

© 2009 - 2016 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.