Pro Android a iOS vyšel Roller Coaster Tycoon

Hlavní cíl legendárního Roller Coaster Tycoonu je vybudovat co nejvýnosnější zábavní park se spoustou atrakcí, které přitahují návštěvníky (a návštěvníci znamenají peníze, hodně peněz). Pro stavbu horské dráhy můžete použít předpřipravené šablony, anebo pokud chcete, můžete si ji navrhnout v editoru. Váš návrh samozřejmě můžete dále sdílet s ostatními uživateli. Klíč k úspěchu vězí ve schopnosti vystavět dráhu, která by byla zábavná pro většinu lidí a tím pádem by se stala dojnou krávou pro rozpočet parku.

