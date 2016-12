Začaly vánoční slevy na Steamu

Provozovatel Steamu z hráčů o vánočních svátcích každoročně páčí zbytky peněz. A díky výrazným slevám a pestrému výběru her od věhlasných značek se mu to zpravidla daří. Výjimkou není ani letošní rok, kdy koupíte například střílečku Deus Ex: Mankind Divided s 67% slevou, tedy za 16,49 eur (zhruba 445 korun). Potěšit může i nejnovější Doom, který zlevnil z původních 59,99 eur na 19,79 eur (534 Kč) či gangsterská akce Grand Theft Auto V s lákavou cenovkou 29,99 eur (810 korun). To samozřejmě není vše.

V současnosti se na Steamu nachází ve slevě 15 196 her. Snížení cen neminulo ani online multiplayerové hry jako Rocket League (sleva 40%), Counter Strike: Global Offensive (sleva 33%) nebo postapokalyptický Fallout 4 (sleva 67%) a akční Tom Clancy's: The Division.

Výhodně lze zakoupit i Just Cause 3 (sleva z 49,99 eur na 12,49 eur), temné RPG Dark Souls 3 (jen 29,99 eur) nebo kompletní vydání Zaklínače 3 i s datadisky (sleva 40 %) – to může být vaše pouze za 29,99 eur.

Závěrem připomeňme, že slevy na Steamu skončí v pondělí 2. ledna v 19:00 hodin středoevropského času.

Zdroj: Polygon