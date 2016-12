Super Mario Run zaznamenal 50 milionů stažení

Do uvedení nového vlajkového smartphonu společnosti Huawei, který by se mohl jmenovat P10, zbývá stále ještě hodně času, ovšem nic to nemění na tom, ...

První opravdová mobilní hra od Nintenda (firma ji sama kompletně navrhla a vyvinula) vám do ruky dává oblíbenou postavičku vousatého instalatéra. První tři úrovně si může zahrát každý, pro stažení plné verze pak hráči musí zaplatit jednorázový poplatek ve výši 300 Kč, kterým si odemknou dvacet dalších úrovní. Na titul pro mobilní telefony je to dost vysoká částka, za slavnou značku se ale platí.

