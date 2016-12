 AMD Zen (Ryzen) finálně otestován - je to spíše zklamání!

Do uvedení nového vlajkového smartphonu společnosti Huawei, který by se mohl jmenovat P10, zbývá stále ještě hodně času, ovšem nic to nemění na tom, ...

Další graf jsou hry: Far Cry 4, GRID Autosport, Battlefield 4, Arma III, The Witcher 3, Wild Hunt, Anno 2070 . Bohužel neznáme rozlišení testu, ale jelikož jde o srovnání procesorového výkonu, počítám nějaké nižší (max FHD). Zde se ZEN propadá až někam na úroveň Core i5-6500, což asi není překvapení. Intel dokáže z vysokých frekvencí těžit ve hrách hodně. Takové Core i7-6700K je výkonnější v průměru o nějakých 20 procent .

Redaktor magazínu jel přímo do AMD, kde vzorek otestoval a dostal svolení s jeho uveřejněním (lednové číslo magazínu). Vzorek pracoval na finálních taktech, základní frekvence je 3,1 GHz , Turbo jednoho jádra 3,5 GHz a všechna jádra pracují na 3,3 GHz . To odpovídá už dávno uniklým datům o taktech ZENů. Autor říká, že v zátěži ale čip nikdy taktu 3,5 GHz nedosáhl, jel maximálně na 3,4 GHz.

