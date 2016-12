Stahujte zdarma plnou verzi hry Race Driver: GRID

Předčasný dárek všem svým fanouškům nadělily i společnosti Codemasters a Humble Bundle, které nabízí ke stažení plnou verzi hry GRID. Akce končí zítra večer, tak se dlouho nerozmýšlejte, nebo budete litovat.

Abyste hru získali, musíte přejít na speciální stránku Humble Bundle, přihlásit se na svůj účet a kliknout na tlačítko s popisem „Get It Free“, které se pak změní na „Check Out“. Následně ještě v dialogovém okně zvolte „Get it for free“. A to je vše. Vygenerovaný kód můžete na Steamu redeemovat až do Silvestra.

Jen pro připomenutí. Grid – plným názvem Race Driver: GRID – patřila v roce 2008 mezi špičku v rámci závodních her. Hra nabízí závodníkům vše, po čem touží – rychlá auta, výborné tratě, dokonalé ovládání a vyvážený model poškození. Jedná se o dílo známých Codemasters (stojí za spoustou dalších skvělých závodních her – Colin McRae Rally, DiRT, F1 nebo TOCA).