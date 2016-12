Honor 8 dostane aktualizaci na Android 7.0 v únoru

Do uvedení nového vlajkového smartphonu společnosti Huawei, který by se mohl jmenovat P10, zbývá stále ještě hodně času, ovšem nic to nemění na tom, ...

Honor 8 patří k nejlepším letošním smartphonům a v cenové relaci kolem deseti tisíc korun jen těžko hledá konkurenci. Vděčí za to skvělému zpracování, dobrému duálnímu fotoaparátu i výkonnému hardwaru. V dalších měsících jeho atraktivitu ještě umocní chystaná aktualizace na nový Android 7.0 Nougat. Dorazit by měla nejpozději v únoru, tedy už za dva měsíce.

