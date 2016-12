Huawei P10 o sobě znovu dává vědět

Do uvedení nového vlajkového smartphonu společnosti Huawei, který by se mohl jmenovat P10, zbývá stále ještě hodně času, ovšem nic to nemění na tom, že už nyní se na internetu objevují spekulace o jeho výbavě. Novinka by měla disponovat bezdrátovým nabíjením a také na okrajích zaobleným displejem, podobně jako například nedávno představený Mate 9 v edici Porsche design.

Hardwarovou výbavu si Huawei P10 odnese zřejmě velmi podobnou jako Mate 9. Chybět nemá výkonný procesor Kirin 960 s taktem 2,3 GHz, 4 GB nebo 6 GB RAM, 64GB/128GB vnitřní úložiště a duální foťák s certifikací Leica.

Téměř jistě bude také přítomna také čtečka otisků prstů (přestěhuje se pod displej) a reversibilní port USB Type-C určený pro dobíjení baterie a přenos dat. Kromě varianty se zaobleným displejem má Huawei zákazníkům nabídnout i klasickou variantu P10 s plochým displejem.

Nezapomeňte, že jde ale zatím jen o předběžné informace, moudřejší budeme až v příštím roce. Představení Huawei P10 by se mělo uskutečnit někdy v dubnu a naše redakce u toho jistě chybět nebude.

