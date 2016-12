LG přijde příští rok s ještě tenčím a lehčím notebook Gram

Do uvedení nového vlajkového smartphonu společnosti Huawei, který by se mohl jmenovat P10, zbývá stále ještě hodně času, ovšem nic to nemění na tom, ...

Jednotlivé modely by se měly lišit vnitřní výbavou, ale také kapacitou baterie, která by se měla pohybovat od 34,61 Wh až po 60 Wh. Zákazníci si budou moci vybrat také z procesorů Intel Core i5 či Core i7 ze sedmé generace Kaby Lake, až z 512GB SSD úložiště. Společným jmenovatelem by měl být IPS displej s Full HD rozlišením.

