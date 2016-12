Firma In Win představuje otevřenou PC skříň pro nadšence za 40 000 Kč

Společnost In Win dnes představila novou generaci své otevřené PC skříně X-Frame, která byla k vidění už na veletrhu Computex a měla by zaujmout hlavně nadšence do přetaktování, či testery HW.

Termín otevřená skříň není úplně přesný, jedná se totiž spíše o rám, který je zajímavý především tím, že má otočnou základnu umístěnou na třech nohách. Díky tomu lze celou sestavu otáčet pro snazší přístup ke komponentám a využívat ve dvou polohách a to naležato nebo nastojato.

Společně se skříní dostaneme také napájecí zdroj In Win SI-1065 s výkonem 1065 wattů. Tento zdroj by měl využívat trojici +12V větví pro napájení a energetickou účinnost až 92 %. Zajímavostí zdroje je také napájecí USB port, prosklený bok a vnitřní oranžové nasvícení komponent.

Ale vraťme se k samotné "skříni". Ta je zcela otevřená a pouze ohraničená rámem. Nechybí na ní ani I/O panel se čtyřmi porty USB 3.1 (jeden typu C) a dvojicí audio konektorů. Na držák základní desky je možné umístit desky standardu ATX. Prostor pro grafické karty a chladiče procesoru není díky otevřenému formátu nijak limitovaný. Na samotném držáku základní desky najdeme také dvě pozice pro 2,5palcové disky.

Další pozice pro až čtyři 3,5palcové disky a jedno 5,25palcové zařízení najdeme pod držákem základní desky X-Frame 2.0. Na držáku desky je umístěný také sklopný úchyt, na který lze umístit až tři 120mm ventilátory, popřípadě radiátory vodního chlazení patřičné velikosti.

Jak už bývá u produktů značky In Win zvykem, ani zde nebude cena rozhodně nízká. Konkrétně by se měla vyšplhat na 1 499 euro včetně DPH se zdrojem. V přepočtu to znamená extrémní cenovku 40 500 Kč.

Zdroj: techPowerUp