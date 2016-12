Operátoři už pokryli LTE přes 90 procent českých dálnic

Do uvedení nového vlajkového smartphonu společnosti Huawei, který by se mohl jmenovat P10, zbývá stále ještě hodně času, ovšem nic to nemění na tom, ...

Letos v létě ČTÚ oznámil, že všichni tři operátoři splnili dílčí podmínky aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě a pokryli velkou část okresů s nižší hustotou osídlení (psali jsme o tom tady). Firmy měly rychlým internetem pokrýt do 30 měsíců od udělení licencí alespoň 30 řídce osídlených oblastí, většinou to ale bylo více.

Podle podmínek aukce kmitočtů LTE musí firmy do pěti let od jejich přidělení, tedy do roku 2019, pokrýt 50 procent z celkového rozsahu dálnic. O dva roky později mají pokrývat 100 procent.

© 2009 - 2016 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.