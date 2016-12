 Thermaltake uvede na trh napájecí zdroje řady ToughPower s RGB nasvícením

Jedná se o plně modulární zdroje, u nichž si můžeme vybrat, které kabely ke zdroji připojíme. V nabídce Tt budou tři varianty s výkony 650, 750 a 850 wattů, které se samozřejmě budou lišit i dodávanou kabeláží. Všechny mají společné to, že využívají jednu 12V větev a splňují certifikaci účinnosti 80 Plus Gold, která slibuje až 92 % energetickou účinnost při 50% zatížení. U této řady se dá počítat také s vynikající stabilitou a využitím kvalitních komponent.

O tom, že Tt těmto zdrojům skutečně věří, svědčí i fakt, že na ně poskytuje záruku po dobu 10 let. Ale vraťme se k novým modelům. Ty jsou konkrétně tři a oproti svým starším sourozencům se mohou pyšnit RGB nasvícením. Pokud tedy patříte třeba mezi hráče, kteří podlehli současnému trendu nasvícených komponent s možnosti výběru barvy, můžou být nové zdroje to pravé třeba pro vás. Barvy navíc lze měnit v rozsahu 256 kombinací pouhým stiskem tlačítka.

