Uživatelé ve střední a východní Evropě v průměru sedmkrát denně navštěvují sociální sítě

Do uvedení nového vlajkového smartphonu společnosti Huawei, který by se mohl jmenovat P10, zbývá stále ještě hodně času, ovšem nic to nemění na tom, ...

Počet mobilních připojení v regionu bude podle Ericssonu nadále růst a očekává se, že v roce 2022 dosáhne 685 milionů, přičemž 70 procent z nich budou tvořit LTE připojení. Rozvoj 5G se očekává od roku 2021 a počet 5G připojení by měl do roku 2022 dosáhnout kolem 5 milionů.

Dále z reportu vyplývá, že díky rostoucímu počtu smartphonů stoupá objem využívaných mobilních dat. Do roku 2022 Ericsson předpokládá, že objem přenesených dat stoupne zhruba o 45 procent a dosáhne téměř 6 exabajtů (EB) měsíčně. Mobilní hlasový provoz by se v příštích letech měl mírně zvýšit, ale bude mít jen zanedbatelný vliv na celkový objem veškerého mobilního provozu. Nejvíce dat utrácejí uživatelé ve všech zkoumaných zemích na sledování videí na YouTube, které je jednou z nejoblíbenějších aplikací.

