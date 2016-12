Zalman ZM-MIC1: Mikrofon nejen pro hráče

ZM-MIC1 má kompaktní rozměry a je možné jej pomocí klipů snadno uchytit na sluchátkový kabel, co nejblíže ústům tak, že dokázal zachytit každé jednotlivé slovo. Výrobce garantuje vysokou citlivost mikrofonu, která však často přináší riziko, že člověk na druhé straně uslyší nejen hlas, ale i zvuky pozadí. Toto nebezpečí je v případě ZM-MIC1 eliminováno až do -3 dB.

© 2009 - 2016 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.