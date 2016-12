TP-Link Archer C3150: WiFi router s rychlostí přes 3 Gbit/s

TP-Link uvádí na český trh dvoupásmový WiFi router Archer C3150 umožňující přenos dat celkovou rychlostí až 3 150 Mbit/s. Nové zařízení je údajně až čtyřikrát rychlejší než běžné routery nejnovějšího standardu 802.11ac, a to díky podpoře technologie MU-MIMO, která umožňuje plnou rychlostí obsluhovat více mobilních zařízení současně a zajišťovat plynulé streamování videa ve vysokém rozlišení 4K nebo hraní online her.

