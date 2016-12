K vybraným grafikám GeForce GTX a headsetu HTC Vive dostanete dárek

Připravte se na virtuální realitu pomocí jednoho skvělého balíčku. Při nákupu grafik GeForce GTX 1080, 1070 nebo 1060, stolního počítače nebo notebooku s jednou z těchto karet a brýlí HTC Vive a získejte tři zábavní hry pro virtuální realitu zdarma. Akce platí po omezenou dobu nebo do vyprodání zásob.

Nabídka společností nVidia a HTC zahrnuje pouze jeden kód pro digitální stažení her Raw Data, Sports BarVR a Serious Sam VR a lze ji uplatnit na adrese https://redeem.geforce.com od 12. prosince 2016 do 31. ledna 2017 nebo – jak už jsme zmínili - do vyprodání zásob.

Ke stažení jsou tituly:

Raw Data (Survios): Hra vznikla od začátku přímo pro VR a nabízí jednoduché ovládání, náročné nepřátele a sci-fi atmosféru, která vás pohltí ve svých surreálných prostředích Eden Corp.

Sports Bar VR (Cherry Pop Games/Perilous Orbit): V tomto titulu si zahrajte air hockey, kulečník, šipky nebo si jen tak budete moct házet prazdnými flaškami na stěnu. Dobrou zprávou je, že veškerý nepořádek nebudete muset uklízet.

Serious Sam VR: The Last Hope (Croteam): Stanete se Samem a zabojujete si s hordami úhlavního záporáka Mentála za pomoci svých vlastních rukou.