Smart Banking od UniCredit Bank umožňuje platit otiskem prstu

UniCredit Bank již v květnu loňského roku přinesla využití technologie otisku prstu v chytrých telefonech do svého mobilního bankovnictví. Díky skenu papilárních linií se mohou klienti přihlašovat nejen do Smart Bankingu, ale i do Online Banking klíče. Nově jej mohou klienti využívat ještě efektivněji – k rychlému a bezpečnému podepisování plateb. Transakce nad 5 000 korun klienti budou standardně podepisovat PINem, jako doposud.

