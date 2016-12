Huawei byl vyhlášen nejlepší značkou spotřební elektroniky

Huawei, třetí největší světový výrobce smartphonů, byl vyhlášen nejlepší značkou spotřební elektroniky v rámci „Best Brands 2016 – the Chinese brand ranking“. Oznámila to největší komunikační agentura The Serviceplan Group ve spolupráci s GFK. V kategorii spotřební elektroniky (Best Consumer Electronics Brand) Huawei dokonce porazil Apple a Canon.

Ocenění Best Brands bylo poprvé uvedeno v roce 2004 v Německu a od té doby se snaží nalézt ty nejúspěšnější a nejsilnější světové značky. Marketingové ceny byly v Číně poprvé představeny v roce 2014. Jedná se o první hodnocení značek v Číně, které vnímá komplexní pohled na názory zákazníků a hodnotí značky na základě emocionálních i behaviorálních rozměrů – tak aby bylo dosaženo co největší transparentnosti a objektivity.

„Náš byznys rychle roste. Během pouhých pěti let jsme se vyšplhali mezi TOP tři značky smartphonů. Od roku 2014 společnost Interbrand každý rok umisťuje Huawei mezi nejlepších 100 světových značek. V letošním roce jsme udělali další krok kupředu a posunuli jsme se na 72. místo,“ uvedla při slavnostním vyhlášení v Šanghaji Glory Zhang, Marketing Officer Huawei Consumer Business Group.

Společnost Huawei v letošním roce (stav ke 14. říjnu) již dosáhla 100 milionů prodaných smartphonů, a to o dva měsíce dříve než v loňském roce.

Zdroj: Huawei TZ