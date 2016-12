Asus ZenBook UX310 s procesory Kaby Lake oficiálně potvrzen

Podle serveru Notebook Italia se (alespoň zpočátku) dostanou do prodeje verze UX310UA a UX310UQ. Zatímco první bude vybavena pouze integrovanou grafikou Intel HD 620, druhá dostane do vínku diskrétní kartu nVidia GeForce 940M.

© 2009 - 2016 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.